Show TV'nin reytinglerde zirveye oturan dizisi Kızılcık Şerbeti, dördüncü sezon hazırlıkları devam ederken, ardı ardına gelen ayrılık haberleri izleyicilerini şaşkına çevirmeye devam ediyor. Daha önce Pembe karakteriyle hafızalara kazınan Sibel Taşçıoğlu'nun projeye veda ettiği açıklanmıştı. Şimdi ise dizinin dikkat çeken isimlerinden Meri karakterine hayat veren Şebnem Bozoklu'nun da diziden ayrılacağı duyuruldu.

Kulislerde dolaşan bilgilere göre, Şebnem Bozoklu’nun Kızılcık Şerbeti'ne veda etmesi sezon finaliyle birlikte gerçekleşecek. Başarılı oyuncunun, kariyerine yeni projelerle yön vermek istediği belirtiliyor. Üç sezondur yüksek reyting oranlarıyla dikkat çeken dizi, dram dolu senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başarmıştı. Dördüncü sezonda ise dizide köklü değişikliklerin yaşanması ve hikâyeye yeni karakterlerin dahil olması bekleniyor.

Mustafa'ya öldürme teşebbüsü!

Pembe karakterinin diziye vedasıyla birlikte oğlu Mustafa bu acı haberi kaldıramayıp akıl hastanesine kapatılmıştı. Hastaneden çıkmasıyla eve dönen Mustafa hiçbir şeyi bıraktığı gibi bulmayacak ve babasının yaptığı evlilikten memnun olmayacak. Alınan bilgilere göre ise Abdullah ile evlenen Işıl'ın Mustafa'nın canına kastedeceği iddia ediliyor.

SEZON FİNALİ TARİHİ BELLİ OLDU!

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali tarihi de belli oldu. Sevilen dizi 103. bölümle 30 Mayıs'ta sezon finali bölümünü yayınlayacak.

Dördüncü sezonda ise dizinin nasıl ilerleme kaydedeceği merakla bekleniyor.