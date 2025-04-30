Beykoz’da 9 Temmuz 2024'te meydana gelen kazada, 17 yaşındaki motosikletli Batın Barlas Çeki'nin hayatını kaybetmesine yol açan Fatma Zehra Kınık’ın yargılanmasına devam edildi. Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı olan sanık Kınık hakkında, 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Duruşma, 26 Mayıs 2024’e ertelendi.

Kazanın Detayları:

Kaza, Beykoz Kavacık Mahallesi'nde saat 13:30 sıralarında yaşandı. 34 FKJ 390 plakalı otomobilin sürücüsü Fatma Zehra Kınık, Baki Sokak’tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ne çıkarken, arkasındaki motosiklete çarptı. Motosikletteki sürücü Yavuz Selim Öztürk yaralanırken, arkasındaki yolcu Batın Barlas Çeki ağır yaralandı ve hayatını kaybetti.

Sanık ve Müşteki Savunmaları:

Duruşmada, Fatma Zehra Kınık, kaza sonrası büyük üzüntü yaşadığını ve Adli Tıp Kurumu’nun verdiği asli kusur raporunu kabul etmediğini belirtti. Kınık, kazadan sonra hızla arabasını park edip, kazazedeye yardım ettiğini ifade etti.

Müşteki sanık Yavuz Selim Öztürk ise kazayı savunarak, otomobilin durduğu sırada motosikleti sola doğru kaydırarak müdahale ettiğini söyledi. Ayrıca, kazanın kontrol edilemez bir durumda geliştiğini savundu.

Batın Barlas Çeki'nin Annesi Tepkili:

Hayatını kaybeden Batın Barlas Çeki’nin annesi, sanığın kazadan sonra gösterdiği tavırları eleştirerek, oğlunun ölümünden sonra hiçbir irtibat kurmadığını ve oğlunun canının kıymetsiz görülmesinden duyduğu acıyı dile getirdi. Ayrıca, kazanın olduğu caddede geçmeye dahi cesaret edemediğini belirtti.

Duruşma Ertelendi:

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşması, 26 Mayıs 2024’e ertelendi. Duruşmada taraf avukatları ve Fatma Zehra Kınık’ın ailesi yer aldı.