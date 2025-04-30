A Milli Takım'ın FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası Grup Maçları Takvimi:

27 Ağustos Çarşamba: Letonya - Türkiye (18.00)

29 Ağustos Cuma: Türkiye - Çekya (14.45)

30 Ağustos Cumartesi: Türkiye - Portekiz (21.15)

1 Eylül Pazartesi: Estonya - Türkiye (14.45) Espressolab, boykot çağrılarına yanıt verdi İçeriği Görüntüle

3 Eylül Çarşamba: Türkiye - Sırbistan (21.15)

Şampiyonanın Detayları

FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası, Letonya (Riga), Finlandiya (Tampere), Güney Kıbrıs Rum Kesimi (Limasol) ve Polonya (Katoviçe) gibi dört farklı ülkede oynanacak grup maçlarının ardından, final aşaması Letonya'nın başkenti Riga'da gerçekleştirilecek.

Gruplarında ilk 4 sırada yer alan takımlar, son 16 turuna yükselmeye hak kazanacak. Son 16 turu maçları ise 6-7 Eylül tarihlerinde oynanacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda başarılı olabilmek için zorlu rakipleri karşısında üstün bir performans sergilemeyi hedefliyor. Takımın, grup maçlarının ardından son 16 turuna yükselmesi için her maç büyük önem taşıyor.

FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası’na Dair Önemli Bilgiler:

Grup Maçları: Letonya, Finlandiya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Polonya

Final Aşaması: Riga, Letonya

Son 16 Turu: 6-7 Eylül

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın şampiyonadaki tüm maçları, basketbolseverler tarafından büyük bir heyecanla takip edilecek.