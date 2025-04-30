Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Mayıs Çarşamba günü Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve yer yer toz taşınımı ile ilgili önemli bir uyarı yayımladı. Hava koşullarının ani şekilde değişebileceğine dikkat çeken yetkililer, vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğini belirttiı.

Açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Elazığ ve Bingöl illeri ile Malatya'nın doğu kesimlerinde güney yönlerden saatte 40 ila 70 kilometre hızla esecek kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor. Özellikle yağış anlarında kısa süreli fırtınaya dönüşebilecek rüzgar, bölgede yaşamı olumsuz etkileyebilir.

Meteoroloji, toz taşınımının da aynı gün bazı yerlerde etkili olabileceği uyarısında bulundu. Söz konusu toz bulutlarının görüş mesafesini düşürebileceği, hava kalitesini bozabileceği ve solunum rahatsızlığı olan bireylerde sağlık sorunlarını tetikleyebileceği bildirildi.

Uzmanlardan Hayati Uyarılar

Uzmanlar, özellikle yüksek yapılarda ve açık alanlarda çalışan vatandaşların çatı uçması, ağaç devrilmesi, tabela kopması, enerji hatlarında zarar gibi risklere karşı dikkatli olmalarını istedi. Ayrıca, toz taşınımı nedeniyle başta çocuklar, yaşlılar ve kronik solunum rahatsızlığı olan bireylerin mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları, zorunlu durumlarda ise maske kullanmaları tavsiye edildi.

Hava koşullarına bağlı olarak ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği için, kara yolları ve şehir içi trafikte dikkatli olunması da öneriliyor. Sürücülerin özellikle görüş mesafesinin düşeceği saatlerde daha yavaş ve dikkatli seyretmeleri gerektiği ifade ediliyor.

Meteoroloji yetkilileri, bölge halkını yerel yönetimlerin, valiliklerin ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yapacağı duyuruları yakından takip etmeye çağırdı.

1 Mayıs'ta Dışarı Çıkacaklar Dikkat!

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde plan yapan vatandaşların hava durumunu göz önünde bulundurarak tedbirli hareket etmeleri öneriliyor. Etkinlikler ya da açık alan aktiviteleri sırasında yaşanabilecek olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olunması gerektiği belirtiliyor.