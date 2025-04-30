Demirkol, “Federasyon inceleme başlattığını dün itibariyle açıkladı. İncelemenin ardından iddialar araştırılacak ve iddia edenin kanıt sunması gerekiyor. Biz ise önümüzdeki Galatasaray maçına ve şampiyonluğa odaklandık” dedi.

Şampiyonluk İçin Mücadele Sürüyor

Kadınlar Süper Ligi’nde son haftaya 67’şer puanla giren ABB FOMGET ve Fenerbahçe, ikili averajla zirveye yerleşen iki rakip. 25. haftada Bornova Hitab Spor’a karşı aldığı 12-1’lik galibiyetle liderlik koltuğuna oturan ABB FOMGET, +5 averaj farkıyla Fenerbahçe’nin önünde yer aldı. Ancak Fenerbahçe, bu maçlar hakkında TFF’ye başvurarak soruşturma açılmasını talep etti. TFF de kademe kademe bu maçlarla ilgili inceleme başlattı.

“Emeğe Saygı Göstermek Gerekir”

Demirkol, Fenerbahçe’nin iddialarına sert bir şekilde yanıt vererek, “Takımımız şampiyonluğa odaklanmışken, böyle bir gündemin oluşturulması, bizim ve oyuncularımız için üzücü bir durum. 12-1’lik galibiyetin ardından sevinç bile yaşayamadan bu tür iddialarla karşı karşıya kaldık. Ligdeki zayıf takımların olduğu bir gerçeği var. Alttaki kulüpler kıt kaynaklarla mücadele ediyor ve üst sıralardaki takımların, alt sıralarda mücadele eden kulüpler hakkında böyle bir gündem oluşturması hoş değil” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Camiasını Kutladı

Kadın futbolunun gelişimine katkı sağlayan ve zorlu bir rekabet içinde olduklarını belirten Demirkol, Fenerbahçe camiasına da teşekkür etti. "Fenerbahçeli sporcuları, teknik heyeti ve tüm emek verenleri kutluyorum. Kadın futbolunda büyük bir mücadele ortaya koydular. Bu zorlu rekabette ikimiz de şampiyonluğu hak ediyoruz" diyen Demirkol, her iki takımın da şampiyonluk mücadelesinde eşit şartlarda mücadele ettiğini vurguladı.

Şampiyonluk Hedefi: “Ankara’ya 2. Kupayı Kazandırmak İstiyoruz”

ABB FOMGET'in Ankara'nın tek temsilcisi olarak ligdeki mücadelesini sürdürdüğünü hatırlatan Demirkol, “Son üç yıldır bu ligde domine ediyoruz. 2023’te şampiyon olduk, 2024’te ise 2. olduk ve bu yıl yine amansız bir şampiyonluk mücadelesi veriyoruz. Fenerbahçe ile olan bu zorlu yarışta, ne olursa olsun şampiyon olacağız” dedi.

“Rakamlar, Maçlar, Goller Ortada”

Demirkol, polemiklere girmek istemediklerini belirterek, “Bizim açıklamamıza gerek yok, rakamlar ve alınan sonuçlar ortada. Fenerbahçe ile mücadelemiz devam ediyor ama önümüzdeki Galatasaray maçı da çok önemli bir sınav olacak. Ligi ve şampiyonluğu hedefliyoruz” şeklinde konuştu.