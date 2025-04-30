İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem üzerinden önemli değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin yalnızca İstanbul'a bağımlı bir ekonomiyle sürdürülebilir bir gelecek kuramayacağını ifade eden Dervişoğlu, üretim ve yatırımın Anadolu’ya yayılması gerektiğini vurguladı.

Deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşildiğini belirten Dervişoğlu, teşvik mekanizmalarının oluşturulması ve iller arası yatırım farklarının kapatılmasının şart olduğunu dile getirdi.

“Türkiye, adeta bir şehre bağımlı bir ekonomiyle hiçbir yere gidemez, önündeki riskleri atlatamaz. Peki ne yapmalıyız? 'İstanbul'dan çıkın gidin' demekle olacak bir iş değildir bu. Bir teşvik mekanizması sunmak gerekmektedir. Bu teşviklerin başında da iller arası yatırım ve yaşanabilirlik farklarını kapatmak gelmelidir.”

“Deprem, Gerçeklerle Yüzleştirdi”

Dervişoğlu, 6.2 büyüklüğündeki İstanbul depreminin ardından milletçe acı bir gerçekle daha yüzleşildiğini belirterek, hem barınma hakkının hem de can güvenliğinin tehlikede olduğunu söyledi.

“Milli egemenliğimizin 105'inci yıl dönümünde bayram sevinci yaşamaya çalışırken büyük bir hakikati hatırladık. 6.2 büyüklüğündeki deprem, hepimizi gerçeklerle yüz yüze bıraktı...”

“Afet Toplanma Alanları Gasbedildi”

İYİ Parti lideri, İstanbul'da toplanma alanlarının yetersizliğine dikkat çekerek, geçmişte belirlenen afet toplanma alanlarının ranta kurban edildiğini belirtti.

“16 milyonluk İstanbul'da afet toplanma alanları yoktur. İşaretlenmiş alanlar da milletten gasbedilmiştir... 1999 depremi sonrası belirlenen 470 toplanma alanından bugün sadece 77 tanesi kullanılabiliyor.”

“Anadolu’yu Yeniden İmar Etmeliyiz”

Dervişoğlu, sadece büyükşehirlerin yükünü taşımasının mümkün olmadığını belirterek, Anadolu’nun yeniden cazip hale getirilmesi gerektiğini söyledi“Anadolu'ya yeniden yerleşmek zorundayız. Anadolu'yu yeniden imar etmek zorundayız. Çünkü Türk Milleti ancak Anadolu yükselirse yükselebilir.”

“Kırsalda Üretim Durdu, Türkiye Kendine Yetemiyor”

Nüfusun kırsaldan uzaklaşmasının üretimi olumsuz etkilediğine dikkat çeken Dervişoğlu, Türkiye'nin artık kendi kendine yetebilen bir ülke olmaktan uzaklaştığını söyledi.“Toplam nüfusumuzun yüzde 93'ü il ve ilçe merkezlerinde yaşarken, sadece yüzde 7'si köylerde ve kırsal alanlarda yaşamaktadır. Bu, üretimin durması demektir.”

“İstanbul’un Yıkımı Tüm Ülkeyi Etkiler”

Dervişoğlu, sanayi ve hizmet sektörünün büyük kısmının İstanbul'da yoğunlaşmasının ciddi bir risk oluşturduğunu söyledi. “İstanbul'un yıkımını hiçbir millet, hiçbir devlet kaldıramaz.”

“Kentsel Dönüşüm Değil, Bölgesel Kalkınma”

Yatırım ve üretimin tüm ülkeye yayılması gerektiğini vurgulayan Dervişoğlu, gerçek bir kalkınma için farklı bir vizyona ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. “'Kentsel dönüşüm' diye dillere pelesenk edilen şey, İstanbul'u ve kent merkezlerini daha da kalabalıklaştırmak ve nefes alınmaz hale getirmek olmamalıdır.”

“Özde Millilik Gerekiyor”

Dervişoğlu, yerel ve milli kalkınma vurgusu yaparak, illerin potansiyellerinin doğru analiz edilmesi gerektiğini belirtti. “Önce illerin yetkinliklerini, nereye gidebileceklerini doğru tahlil etmek gerekmektedir. Bunun için ise sözde değil, özde yerlilik ve millilik gerekmektedir.”