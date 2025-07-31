Ünlü modacı Kemal Doğulu, katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem oldu. Daha önce İşte Benim Stilim ve Doya Doya Moda gibi programlardaki sert yorumlarıyla adından söz ettiren Doğulu, bu kez şarkıcı Gülşen hakkında söylediği sözlerle dikkat çekti.

"Gülşen Stil Değil, Müstehcen"

Program sırasında “Gülşen stil sahibi mi?” sorusuna yanıt veren Kemal Doğulu, “Gülşen stil değil... Müstehcen” ifadesini kullandı. Bu açıklaması kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kullanıcıların bir kısmı Doğulu’nun yorumunu desteklerken, bazıları ise sözlerini gereksiz ve kırıcı buldu.

Bülent Ersoy’a Övgü: “Gerçek Stil Sahibi”

Programda kendisine yöneltilen “Bülent Ersoy’u stil sahibi buluyor musunuz?” sorusuna ise olumlu yanıt veren Doğulu, “Evet, bence Bülent Ersoy stil sahibi” dedi. Stil kavramını “kişiyi diğerlerinden ayıran özgünlük” olarak tanımlayan Doğulu, tarzın sadece kıyafetle değil, genel duruşla da ilgili olduğunu belirtti.