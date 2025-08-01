Como Gölü’nde unutulmaz teklif

İtalya tatili sırasında Como Gölü’nü ziyaret eden çiftin mutluluğu, Ata Ayyıldız’ın sürpriz evlilik teklifiyle taçlandı. Ayyıldız, beyaz güller ve tektaş yüzükle Türkoğlu’na evlenme teklif etti. Duygu dolu anlar yaşayan güzel oyuncu, gözyaşları içinde teklife “Evet” dedi.

Aileler tanıştı, nikah tarihi belli değil

Bir süredir aynı evde yaşamaya başlayan çiftin aileleri de geçtiğimiz aylarda tanıştı. Ancak çiftin düğün tarihi henüz netleşmiş değil.