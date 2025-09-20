Fenerbahçe Spor Kulübü’nde yarın gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adaylarından Sadettin Saran bir açıklama yaptı. Kongre üyelerine teşekkür eden Saran, seçim sürecinde kısır tartışmalardan uzak durmaya çalıştıklarını belirtti.

Saran açıklamasında, kongre üyelerinin desteklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Fenerbahçe camiasında kullanılan dilin önemine değinen Saran, “Sayın Ali Koç aramızdaki konuşmaları çarpıtarak yansıtmış ve bizleri camiamızın artık bıkıp usandığı ikili, kısır polemiklere çekmeye çalışmıştır” ifadelerini kullandı.

Seçim sürecinde seviyeli bir iletişim stratejisi izlediklerini vurgulayan Saran, “2018’de yaptığınız gibi istediğiniz noktaya gelmeyi reddediyoruz” diyerek Koç’a göndermede bulundu.

Sadettin Saran, kongre öncesi yaptığı çağrıda, tüm kongre üyelerini sandığa davet ederek “Sandıktan kim çıkarsa çıksın Fenerbahçemizin birlik ve beraberliğine hizmet etmesini temenni ediyoruz” sözleriyle mesajını noktaladı.