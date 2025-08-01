Ukrayna kaynakları, Rusya'nın son 24 saatte 300 İHA ve 8 füze ile ülke genelinde farklı şehirlere saldırılar düzenlediğini bildirdi. Saldırıların çoğu Kiev, Harkiv, Dnipro ve Odessa gibi büyük kentlerde yoğunlaştı.

Kiev Saldırısında Ölü Sayısı 28’e Yükseldi

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS), başkent Kiev’in Sviyatoşinskiy ilçesinde gerçekleşen saldırının ardından yapılan arama kurtarma çalışmalarında ölü sayısının 28’e yükseldiğini açıkladı. Hayatını kaybedenler arasında 2, 6 ve 17 yaşlarında üç çocuk da bulunuyor.

Aynı saldırıda 159 kişi yaralandı, bunlardan 16’sının çocuk olduğu belirtildi. Arama kurtarma ekiplerinin enkaz altındaki çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kiev’de 1 Ağustos Yas Günü İlan Edildi

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, yaptığı açıklamada 1 Ağustos'un, Rus saldırısında hayatını kaybedenler anısına yas günü ilan edildiğini duyurdu. Kent genelinde tüm bayrakların yarıya indirileceği, ayrıca bugün boyunca her türlü eğlence etkinliğinin yasaklandığı bildirildi.