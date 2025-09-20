Üsküdar'da, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye giden Küresel Sumud Filosu'na destek nöbeti başlatıldı. Mihrimah Sultan Camii önünde gerçekleşen dayanışma nöbetine çok sayıda kişi katıldı. Dayanışma nöbetinde Filistin bayrakları taşınırken, sık sık “Kahrolsun İsrail" ve “Diren Filistin" sloganları atıldı. Kadınlar, gençler ve çocukların katıldığı dayanışma etkinliğinde, Filistin halkının maruz kaldığı saldırılara dikkat çekildi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan dayanışma nöbetinde dualar edilirken, Filistin’de yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu. Dayanışma nöbetlerinin sadece İstanbul’da değil, Türkiye’nin farklı şehirlerinde sürdüğü hatırlatılarak, Filistin’e destek çağrısı yapıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği dayanışma nöbetinin önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.

'NÖBET, FİLO GAZZE'YE ULAŞINCAYA KADAR SÜRECEK'

Gazeteci Kemal Öztürk "Uluslararası Suhud Filosu artık Akdeniz'e açıldı. İtalya'dan, Sicilya'dan, Tunus'tan Akdeniz sularına girdiler. Tehlikeli bir yolculuk başladı. Karada, dünyanın her tarafında bu filoya destek verilmesi, filonun hep gündemde tutulması. Burada görmüş olduğunuz kalabalık da, Üsküdar Meydanı'nda her akşam saat 19.30'da Sumud Filosu nöbeti tutacaklar. Filodakiler Gazze'ye ulaşıncaya kadar bu nöbet devam edecek. Filodakiler bizden bir şey daha istemişlerdi. O da sembolik de olsa bir takım destek gösterileri. Avrupa'da çocuklar kağıttan gemiler yaparak nehirlere, denizlere bıraktılar, üstüne 'Sumud Filosu' yazarak. Benim de biraz marangozluk hobim var. Ustamla birlikte bir gemi tasarladık, ahşaptan bir Sumud Filosu maketi tasarladık. Bununla, biraz da olsa Sumud Filosu’na destek vermeyi amaçladık. Bu meydanda her akşam çocuklara sorular sorup, bilenlere hediye edeceğiz. Herkes bu geminin hikayesini anlatacak. Amacımız böyle bir farkındalık yaratmak" dedi.(DHA)