Türkiye’de yargı sistemine teknoloji desteği geliyor. Adalet Bakanlığı’nın yürüttüğü yeni çalışmayla yapay zeka, yargıya yardımcı bir unsur olarak kullanılmaya başlanacak. Amaç, davaların daha kısa sürede sonuçlanmasını sağlamak ve adaletin vatandaşlara daha hızlı ulaşmasını mümkün kılmak.

Adalet Bakanlığı, Türkiye’de yargı sistemini daha etkin ve hızlı hale getirmek için yapay zeka tabanlı projeleri hayata geçiriyor. Yeni dönemde yapay zekadan özellikle dava dosyalarının incelenmesi, emsal kararların taranması ve süreçlerin hızlandırılmasında yararlanılacak.

Yetkililer, yapay zekanın hâkim ve savcıların kararlarını etkilemeyeceğini, yalnızca destekleyici bir rol üstleneceğini vurguluyor. Sistem, emsal kararları daha kolay ulaşılabilir hale getirerek hukukçuların iş yükünü azaltacak.