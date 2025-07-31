Kuruluş Osman dizisinin yeni sezon hazırlıkları sürerken, kadroya katılan sürpriz isim belli oldu. Ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu, dizinin yeni sezonunda Orhan Bey karakterini canlandıracak. Bir süredir yapım ekibiyle görüşme halinde olan Yazıcıoğlu, rol için kesin olarak anlaşmaya vardı.

Yeni sezonda dizinin yönetmen koltuğuna Bülent İşbilen otururken, senaryo ve yapımcılık görevini ise Mehmet Bozdağ üstleniyor. Kuruluş Osman, yeni yönetmeni ve yenilenen oyuncu kadrosuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Mert Yazıcıoğlu'nun Orhan Bey karakteriyle diziye nasıl bir katkı sağlayacağı ve performansının nasıl karşılanacağı şimdiden merak konusu oldu.