Aksiyon dolu sahneleri ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Eşref Rüya dizisinin çekimleri sırasında, set alanında büyük bir kalabalık toplandı. Özellikle Eşref (Çağatay Ulusoy) ve Nisan (Demet Özdemir) karakterlerinin birlikte yer aldığı sahneleri izlemek isteyen hayranlar, saatlerce alanda bekledi. En büyük ilgiyi ise Eşref’in fıstık yeşili Cadillac’a bindiği sahneler gördü.

Çağatay Ulusoy Sette Zor Anlar Yaşadı

Kalabalığın artmasıyla birlikte, Çağatay Ulusoy sahne arası arabasına binmekte güçlük çekti. Set ekibi, yaşanan yoğunluk nedeniyle ek güvenlik önlemleri aldı. O anlar sosyal medyada kısa sürede viral olurken, dizinin popülaritesi bir kez daha gözler önüne serildi.

Eşref Rüya Her Bölümüyle Gündem Yaratıyor

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı Tims&B Productions imzalı dizi, çarpıcı senaryosuyla izleyiciyi ekrana kilitliyor. Senaryosunu Ethem Özışık ve Lokman Maral’ın kaleme aldığı yapım, reytinglerde üst sıralarda yer alırken, sosyal medyada da her bölümüyle konuşulmaya devam ediyor.

Eşref Rüya, bu akşam saat 20.00’de Kanal D ekranlarında.