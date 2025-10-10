Ankara Gar Katliamı’nın 10. yılında binlerce kişi hayatını kaybedenleri anmak için bir araya geldi. 10 yıl önce barış talebiyle düzenlenen mitingde, IŞİD’in bombalı saldırısıyla yaşamını yitiren Korkmaz Tedik’in annesi Zöhre Tedik, törende yaptığı konuşmada adalet çağrısı yaptı.

'Bu Davanın Peşindeyiz'

Zöhre Tedik, “Bundan 10 yıl önce partilerimiz, sendikalarımız, bizim çocuklarımız ülkede süren savaşı durdurmak için bir miting düzenlemişti. Ama o gün IŞİD, devlet eliyle bizim sevdiklerimizi katletti. Bu dava bizim davamız. Katiller bulunana, hesap sorulana kadar bu davanın peşindeyiz” dedi.

Katliamın unutulmaması gerektiğini vurgulayan Tedik, “Eğer 10 Ekim unutulursa, katiller cezalandırılmazsa Türkiye Cumhuriyeti’nin bu kanlı katliamının üzerine yeniden IŞİD benzeri örgütler böyle saldırılar yapabilir. Mecliste, sendikalarda, grevlerde, 10 Ekim’i unutmayın” diye konuştu.

Ne Olmuştu?

2015 yılında “Emek, Barış ve Demokrasi” mitinginde gerçekleştirilen çifte bombalı saldırıda 104 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı. Katliamda yaşamını yitiren 23 yaşındaki Korkmaz Tedik, DİSK üyesiydi ve barış talebiyle Ankara’ya gelmişti.