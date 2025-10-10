Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım alan ailelere yönelik kömür desteği kapsamında yeni bir adım atıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak kömürlerin tedarik ve dağıtımı için, nakliyesiyle birlikte kömür satışı yapabilecek ve Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi'ne sahip işletmelerin başvuruları alınmaya başlandı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, söz konusu işletmelerin 27 Ekim 2025 Pazartesi günü mesai bitimine kadar, Etlik Osmanlı İş Merkezi'nde bulunan Sosyal Yardımlar Birimi'ne gerekli evraklarla birlikte şahsen başvurarak üye iş yeri olabileceği bildirildi.

Başvuru süreci, yalnızca yeni kayıt yaptıracak işletmeleri kapsıyor. Başvuru sırasında istenen belgeler arasında vergi levhası, imza sirküleri, kimlik fotokopisi, faaliyet belgesi ya da oda kayıt belgesi, katı yakıt satıcısı kayıt belgesi ve kaşe yer alıyor.

Ayrıca, başvuruların vekaletname ile yapılması durumunda hem iş yeri sahibinin hem de vekil tayin edilen kişinin kimlik fotokopisi ve imza beyannamesi isteniyor. Ortaklık yapısı bulunan işletmelerin ise tüm ortaklara ait kimlik fotokopileri ile imza beyannamesi veya sirküleri sunmaları gerekiyor.