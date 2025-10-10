Ankara’nın Başkent Oluşunun 102. yıldönümü ile Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifi doğrultusunda 13 Ekim 1925 yılında kurulan Cumhuriyet'in ilk derneği Ankara Kulübü Derneğinin kuruluşunun 100. Yıldönümü nedeniyle Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde konser düzenlendi.

YÜREKLERE DOKUNUN ANKARA TÜRKÜLERİ

Ankara Kulübü Derneği Başkanı Dr. Metin Özaslan, Yenimahalle Belediyesi ve Ankara Kulübü tarafından ortaklaşa düzenlenen konser programı öncesi yaptığı açıklamada “Türk halk kültürünün önemli bir kültürel değeri olan 'Sinsin Ateşi' ve 'Sinsin Oyunu' geleneğimizi de yaşatacağız. Gamder Korolarının da yer alacağı konser programda, Ankara Kulübü Derneğimizin Seymenleri ve Bacıerenleri de Ankara'ya özgü geleneksel oyunlardan oluşan gösterileri ile sahne alacak. Şef Mehmet Üçer yönetiminde, birbirinden değerli ses ve saz sanatçılarının yüreklere dokunan Ankara türküleri repertuarından oluşan muhteşem bir Türk Halk Müziği Konseri eşliğinde coşkulu bir şekilde kutlayacağız.” dedi.