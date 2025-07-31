Pop müziğin sevilen isimlerinden Hadise, geçtiğimiz hafta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde arka arkaya verdiği iki konserle hem enerjisi hem de sahne performansıyla adından söz ettirdi. Özellikle ikinci gecede giydiği siyah transparan mini elbisesi ve sandalye koreografisiyle sosyal medyada gündem olan Hadise, sahne şovlarıyla izleyicileri ikiye böldü.

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı Hadise'nin performansını “erotik dans” olarak nitelendirerek eleştirirken, bazıları ise sanatçının sahne özgürlüğünü savundu. Tartışmaların odağı haline gelen Hadise, sonunda sessizliğini bozdu.

“Kim ne derse desin”

Ünlü şarkıcı, son olarak katıldığı Justin Timberlake konseri öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kendisine yöneltilen “Sahne şovlarınız çok konuşuluyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?” sorusuna Hadise, kısa ama net bir yanıt verdi:

“Ben işimi yapıyorum, sahnede kendim oluyorum. Kim ne derse desin, kim ne konuşursa konuşsun.”

Bu açıklamasıyla eleştiriler karşısında geri adım atmayacağını gösteren Hadise, sahne tarzını savunduğunu bir kez daha vurguladı. Özellikle “Biz senin sesin için geliyoruz, erotik dansın için değil” gibi yorumlarla hedef alınan sanatçı, kendi çizgisinden ödün vermeyeceğini ifade etti.