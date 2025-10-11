Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş hakkında "görevi kötüye kullanma" gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep etti. Söz konusu talebin, bir konser organizasyonuyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yapıldığı ifade edildi.

"Sizden Korkan Sizin Gibi Olsun!"

Kararın kamuoyuna yansımasının ardından siyasilerden art arda tepkiler geldi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada duruma sert tepki göstererek; “Yine iktidara yakın medyadan öğrendik… Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, konser soruşturması için Mansur Yavaş hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi. Görevi kötüye kullanma gerekçesiyle istenen bu izin hukuki değil, apaçık siyasidir. Bugüne kadar öğrencinin, emeklinin, garibanın yanında olan Mansur Yavaş’ın sonuna kadar arkasındayız. Siz, Ankara halkının vicdanına soruşturma açmaya çalıştığınızın farkında mısınız! Sizden korkan sizin gibi olsun!” ifadelerini kullandı.

Soruşturma izni talebinin gerekçesiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kararın önümüzdeki günlerde siyasetin gündemini daha da ısıtması bekleniyor.