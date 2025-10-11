CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde (AÖF) dönemlik harçlara yapılan yüksek zamları ve bütünleme sınavlarının kaldırılarak yerine ücretli yaz okulu getirilmesini sert sözlerle eleştirdi. Tanal, bu uygulamaların Anayasa’ya aykırı olduğunu ifade etti.

Açıköğretim Öğrencisi Ne Yapacak?

Açıköğretim sistemiyle dijital ortamda eğitim gören binlerce öğrenci, artan harçlar nedeniyle ekonomik baskı altında. 2024 yılında 1.995 TL olan dönemlik kayıt ücreti, 2025’te 3.155 TL’ye çıkarıldı. Üstelik başarısız olunan dersler için uygulanan bütünleme sınavları da kaldırıldı. Bunun yerine öğrenciler, aynı dersi yalnızca ücretli yaz okulu kapsamında tekrar alabilecek. Bu değişiklikle birlikte, öğrenciler bir dersten bile kalsalar tekrar kayıt ücreti ödemek zorunda bırakılıyor.

Tanal: “Anayasa’ya Aykırıdır, Kamu Hizmeti Ranta Dönüştürülemez”

CHP’li Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada durumu şu sözlerle eleştirdi: “Dijital ortamda, ne derslik ne de fiziksel materyal kullanmadan eğitim alan binlerce öğrenci, fahiş kayıt ücretleri altında eziliyor.

2024’te 1.995 TL olan dönemlik ücret, 2025’te 3.155 TL’ye çıktı. %55-70’lere varan zamlarla birlikte bütünleme sınavları da kaldırıldı, yerine ‘yaz okulu’ adı altında ücretli sistem getirildi. Bir ders için bile yeniden kayıt ücreti talep edilmesi, eğitim hakkının paralı hale getirildiğinin göstergesidir. Bu uygulama, Anayasa’nın 42. maddesindeki ‘Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz’ hükmüne aykırıdır.”

“Öğrencinin Emeği Üzerinden Ticaret Yapılamaz”

Tanal, açıklamasında eğitimin kamu hizmeti olduğunu vurgulayarak, “Öğrencinin emeğini, azmini, hayallerini ticari kazanca dönüştüren bu düzen kabul edilemez! Eğitim kamu hizmetidir, ticari meta değildir” ifadelerini kullandı.