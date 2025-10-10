Ankara Gar Katliamı’nın 10. yıldönümünde, binlerce kişi hayatını kaybedenleri anmak için Ankara Garı önünde bir araya geldi. Katliamda yaşamını yitiren 103 kişi, düzenlenen tören ve yapılan konuşmalarla anıldı.

Sabah saatlerinden itibaren Gar önünde toplanan vatandaşlar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve kayıp yakınlarıyla birlikte hayatını kaybedenler için karanfiller bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Adliye’ye Yürümek İsteyen Gruba Polis Engeli

Anmanın ardından katılımcılar, katliamla ilgili süren dava sürecine dikkat çekmek amacıyla Ankara Adliyesi’ne yürümek istedi. Ancak polis ekipleri yürüyüşe izin vermedi. Yürümekte ısrar eden gruba müdahale eden güvenlik güçleri ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Ayrıca biber gazının sıkılmasının ardından bazı vatandaşlar gazdan etkilendi.