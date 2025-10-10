Sabancı Holding, Forbes tarafından açıklanan ve dünyanın önde gelen şirketlerinin değerlendirildiği “Dünyanın En İyi İşverenleri – 2025” listesinde büyük bir başarıya imza atarak 51. sıraya yükseldi. Bu sonuçla Sabancı Holding, Türkiye'den listeye giren şirketler arasında birinci sırada yer aldı.

Forbes ve uluslararası pazar araştırma şirketi Statista iş birliğiyle hazırlanan araştırmaya, 50'den fazla ülkeden 300 binin üzerinde çalışan katıldı. Şirketler; çalışan memnuniyeti, kariyer gelişimi, iş-yaşam dengesi ve kurumsal itibar gibi kriterler doğrultusunda değerlendirildi.

Geçtiğimiz yıl 195. sırada bulunan Sabancı Holding, bu yıl 144 basamak yükselerek listede dikkat çeken sıçramalardan birine imza attı. Forbes’un listesinde 900 şirket yer alırken, Sabancı Holding’in kapsayıcı insan kaynakları politikaları, fırsat eşitliği vizyonu, esnek çalışma modelleri ve güçlü çalışan bağlılığı programları bu başarıda önemli rol oynadı.

Ayrıca, Sabancı Holding geçtiğimiz aylarda TIME dergisi tarafından yayımlanan “Dünyanın En İyi Şirketleri” listesinde de 131. sırada yer alarak, üst üste iki yıl Türkiye'nin en iyi şirketi unvanını elinde tuttu.

Sabancı Holding CEO’su Kıvanç Zaimler, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“100 yıllık mirasımızı gençlerimizin enerjisiyle, çalışanlarımızın cesareti ve vizyonuyla birleştiriyoruz. Bu başarı, Sabancı'yı yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da geleceğini şekillendiren bir topluluk haline getiriyor. Bizim için asıl yatırım, insanımıza yaptığımız yatırımdır.”

Zaimler, Sabancı Topluluğu’nun hem bugünkü başarılarıyla hem de geleceğe dair hayalleriyle var olduğunu vurgulayarak, ikinci yüzyıla daha güçlü adımlarla ilerlediklerini belirtti.