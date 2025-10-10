Türkiye’nin Gruptaki Son Durumu
İlk maç: Gürcistan 2-3 Türkiye
İkinci maç: Türkiye 0-6 İspanya
3 puanla 3. sırada yer alan milliler, bu maçta kazanarak hem Bulgaristan deplasmanındaki kötü seriye son vermek hem de grupta ikinci sıraya yükselmek istiyor.
Bulgaristan Deplasmanında Galibiyet Hasreti
Türkiye, Bulgaristan ile deplasmanda oynadığı resmi maçlarda hiç galip gelemedi. 1931 ve 1974’teki Balkan Kupası maçlarında 5-1’lik yenilgiler, 1977’de ise 3-1’lik galibiyet hazırlık maçında geldi. Montella yönetimindeki milli takım, bu tarihi seriyi bozarak tarihte bir ilki başarmayı hedefliyor.
Hakan Çalhanoğlu Dalya Diyor!
Milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan maçıyla birlikte 100. kez A Milli formayı giyecek.
İlk kez 2013 yılında Andorra karşısında sahaya çıkan yıldız oyuncu:
99 maçta 21 gol attı
22 gole ulaşması halinde, Türkiye tarihinin en golcü 3. ismi olacak
Arda Turan ile 100 maç barajını paylaşacak
A Milli Takım Muhtemel 11 (Türkiye)
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Kaleci: Uğurcan Çakır
Defans: Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı
Orta Saha: İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu
Kanatlar: Yunus Akgün (sağ), Kenan Yıldız (sol)
10 Numara: Arda Güler
Forvet: Kerem Aktürkoğlu
Türkiye – Bulgaristan Maçı Nerede Yayınlanacak?
Tarih: 11 Ekim Cuma
Saat: 21.45
Stad: Vasil Levski Ulusal Stadyumu – Sofya
Hakem: Luis Godinho (Portekiz)
Yayın: TRT 1 (muhtemel yayın kanalı, resmi açıklama beklenmeli)
E Grubu Puan Durumu (3. Maçlar Öncesi)
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|İspanya
|2
|2
|0
|0
|9
|0
|+9
|6
|Gürcistan
|2
|1
|0
|1
|5
|3
|+2
|3
|Türkiye
|2
|1
|0
|1
|3
|8
|-5
|3
|Bulgaristan
|2
|0
|0
|2
|0
|6
|-6
|0
Türkiye, Bulgaristan'ı yenerse averajla ikinci sıraya yükselebilir.