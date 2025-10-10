Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-KPSS A Grubu sınav sonuçlarının açıklandığını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Açıklamaya göre, Genel Yetenek-Genel Kültür ile Alan Bilgisi oturumlarına ait sonuçlara https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile erişilebilecek.

Aynı açıklamada, sınav sorularının detaylı madde analizlerinin yapıldığı, cevap anahtarlarının bilimsel olarak kontrol edildiği ve adaylardan gelen itirazların değerlendirildiği belirtildi.

Soru İptali Kararı:

Yapılan değerlendirme sonucunda, 7 Eylül 2025 tarihinde uygulanan Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 59 numaralı sorunun iptaline karar verildi. ÖSYM, bu kararın bilimsel analizler ve aday itirazları doğrultusunda alındığını vurguladı.

KPSS A Grubu sınavı, kamu kurumlarında kariyer hedefleyen adaylar için kritik öneme sahip olup, sonuçlar doğrultusunda adaylar tercih dönemine hazırlanacak.