Olay, İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde Kongre ve Kültür Merkezi önüne bırakılan valizi fark eden çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölge güvenlik çemberine alındı ve yol trafiğe kapatıldı.

Bomba İmha Uzmanları Müdahale Etti

Bomba imha ekipleri, şüpheli valizi kontrollü bir şekilde fünye ile patlattı. Patlamanın ardından yapılan detaylı incelemede, valizin boş olduğu tespit edildi. Olay nedeniyle kapatılan yol, valizin zararsız olduğunun anlaşılmasıyla birlikte yeniden araç ve yaya trafiğine açıldı.

Valizi Bırakan Kişi veya Kişiler Aranıyor

Olayla ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri, valizin kim veya kimler tarafından bölgeye bırakıldığını belirlemek için çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceliyor.

Malatya'da Benzer Olaylara Karşı Uyarı

Yetkililer, şüpheli paket veya valiz görüldüğünde vatandaşların eşyaya dokunmadan, hemen güvenlik birimlerine haber vermesi gerektiği yönünde uyarılarda bulundu.