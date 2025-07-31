Olay, 28 Aralık 2024’te yaşandı. Servet Polat, kızı ve torunuyla birlikte Buca Efeler Mahallesi’ndeki bir işletmede kumpir yedi. Aynı gün mide bulantısı ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvurdu. 30 Aralık sabahında ise evinde ölü bulundu. Otopsi ve laboratuvar analizleri, ölüm sebebinin gıda zehirlenmesi olduğunu ortaya koydu. Kumpirden alınan numunede salmonella bakterisine rastlandı.

Sanık: “Yıllardır aynı ürünleri kullanıyoruz, her şey kayıtlı”



İşletme sahibi Neslihan Demircan, hakkında açılan "taksirle ölüme neden olma" ve "bozulmuş gıda ticareti" suçlamalarıyla yargılanıyor. 15 yıla kadar hapis cezası istenen Demircan, ifadesinde, “Bilinçli hiçbir hata yapmadık. Kumpiri ben hazırladım. Denetimlerden yeni çıkmıştık. Ürünleri her gün taze alırdık. Mısırdan kaynaklı olduğunu öğrendik” diyerek savunma yaptı. Duygusal anlar yaşayan sanık, “Uyku ilaçlarıyla ayakta duruyorum” diye konuştu.

Zehirlenenler tek tek anlattı: “40 derece ateşle hastanelik olduk”



Aynı işletmeden kumpir yiyip zehirlendiğini söyleyen birçok kişi de duruşmaya katıldı. Zehirlenme belirtileri gösteren yurttaşlar, “Serumlarla ayakta kaldık, günlerce toparlanamadık. Biri çocuğum olmak üzere ailece perişan olduk” ifadelerini kullandı. Bir şikayetçi, olaydan sonra işletmeyi arayarak ürünlerin değiştirilmesini istediğini, ancak bu uyarı dikkate alınsaydı ölümün yaşanmayacağını söyledi.

“Çapraz bulaşma olabilir” iddiası



Bir diğer müşteki, zehirlenmenin kaynağının mısır dışında da olabileceğini belirterek, “Hijyen eksikliğinden kaynaklı çapraz bulaş olmuş olabilir. 3 gün kendime gelemedim. Komşular yemek getirdi, çocuklarıma onlar baktı” dedi.

Sanığın eşi hakkında da işlem başlatılacak



İş yerinde birlikte çalıştığı eşi Coşkun Demircan ise tanık olarak verdiği ifadede, ilk zehirlenme ihbarlarını önemsemediklerini, fakat vakalar artınca dükkanı kendi iradeleriyle kapattıklarını iddia etti. Ancak mağdur yakınları işletmenin yetkililer tarafından mühürlendiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın cezaevinde kalmasına, eşi hakkında da suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Duruşma, 20 Kasım 2025’e ertelendi.

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)