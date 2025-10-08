Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan “Araç ters yönden ilerledi”, “Egzoz dumanı görüşü engelliyor” ve “Emniyet şeridi ihlali” görüntülerine ilişkin çalışma başlattı.
Ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda;
-
Ters yönden ilerleyen araç sürücüsüne 9 bin 267 TL,
-
Egzoz dumanı ile görüşü engelleyen iki araç sürücüsüne toplam 2 bin 167 TL,
-
Emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere ise 4 bin 334 TL idari para cezası uygulandı.
Emniyet Müdürlüğü, ihbarlarda bulunan duyarlı vatandaşlara teşekkür ederek, “Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülerle mücadelemiz kararlılıkla sürecektir” açıklamasında bulundu.
