Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir Ekonomi Üniversitesi Siyaset Platformu Kulübü öğrencilerini Bakanlıkta ağırladı. Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tunç, gençlerle eğitim, hedef ve gelecek vizyonu üzerine verimli bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirtti.

Tunç paylaşımında, “Gençlerimiz, Türkiye Yüzyılı’nın en güçlü teminatıdır. Onlar sordular, biz cevapladık. Her bir gencimizin gözlerindeki umut ve kararlılık, istikbalimizin emin ellerde olduğunun en büyük göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, öğrencilere başarı dileklerini ileterek, “Yolları ve bahtları açık, eğitim hayatları başarılarla dolu olsun” dedi.

🎓 Gençlerimiz, #TürkiyeYüzyılı'nın en güçlü teminatıdır!



İzmir Ekonomi Üniversitesi Siyaset Platformu Kulübünü Bakanlığımızda konuk ettik.



Tecrübe paylaşımında bulunarak gençlerimizin eğitimleri ve hedefleri üzerine konuştuk. Onlar sordu, biz cevapladık.



Her bir gencimizin… pic.twitter.com/4bYfJLZFfB — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) October 7, 2025