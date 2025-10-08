Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Mersin’in batı ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren Anamur, Bozyazı ve Aydıncık çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Yağışların 08 Ekim Çarşamba gece saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürmesinin beklendiği kaydedilirken, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, dolu ve kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.