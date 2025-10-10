Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat ve terörle mücadele birimlerinin ortak operasyonuyla FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlüyü yakaladı.
ByLock kullanıcısı olduğu belirtilen M.Y.T. (1963 doğumlu) isimli şahıs, saklandığı adreste gözaltına alındıktan sonra cezaevine teslim edildi.
Emniyet yetkilileri, terör örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla süreceğini bildirdi.
Muhabir: Haber Merkezi