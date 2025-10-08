İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan işlem başlatılan ve kamuoyunca tanınan isimlere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş ve Feyza Altun'un da aralarında olduğu toplam 19 kişi ifadeleri ve kan örneklerinin alınması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Burada ifade işlemi tamamlanan isimler tahlillerinin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na getirildi. İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında ifadeleri ve kan örnekleri alınan 12 ünlü isim, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı'ndan ayrıldı.

Muhabir: Haber Merkezi