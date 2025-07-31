Tatilini sosyal medya hesabından sık sık paylaşan Sahra Şaş, beyaz kıyafeti ve bronz teniyle takipçilerini adeta büyüledi. Turkuaz denizi ve eşsiz koylarıyla ünlü Samos Adası’nda çektiği pozlar binlerce beğeni toplarken, hayranlarından “Uzak Şehir’in Afrodit’i” yorumları geldi.

Uzak Şehir Yeni Sezonuyla Kanal D'de

Yaz aylarında tekrar bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00’te Kanal D ekranlarında yayınlanan AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir dizisi, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. İkinci sezon öncesi dinlenmeye çekilen oyuncular, sosyal medyada da büyük ilgi görüyor.

Sahra Şaş Kimdir?

Genç yaşına rağmen birçok projede başarıyla yer alan Sahra Şaş, özellikle Uzak Şehir dizisindeki performansıyla adından sıkça söz ettiriyor. Güzelliği, doğallığı ve güçlü oyunculuk yeteneği ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Şaş, aynı zamanda sosyal medya platformlarında da aktifliğiyle öne çıkıyor.