Sanatçı Yeşim Salkım, Narin Gürün ile yaşadığı dava süreciyle ilgili gelişmeleri aktaran Halk TV muhabiri Ferit Demir’i hedef alarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Salkım, “Ülkede gazeteci kalmadı, çoğu öldü. Gazeteci dediğin Uğur Mumcu gibi olur, bunlar muhabir olur ancak. Entelektüel kapasite önemli. YouTube'da dedikodu yaparak gazeteci olunmaz” ifadelerini kullandı.

Salkım’ın açıklamaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Özellikle gazeteciler ve medya çalışanları, sanatçının sözlerine tepki gösterdi. Çok sayıda kullanıcı, Ferit Demir’in gazetecilik mesleğini icra ettiğini ve kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine getirdiğini belirterek Salkım’a eleştiriler yöneltti.

Ferit Demir ise henüz açıklama yapmazken, Yeşim Salkım'ın sözleri medya camiasında da tartışma yarattı.

Salkım'ın “Narin Gürün davası” üzerinden gelişmeleri haberleştiren gazeteciyi hedef alması, ifade özgürlüğü ve meslek onuru bağlamında da eleştirildi.

Ülkede gazeteci yok ki öldü çoğu , gazeteci dediğin uğur mumcu gibi olur bunlar muhabir olur sadece geçiniz bunları entelektüel kapasite mühim öyle YouTube dedikodu yaparak gazeteci olunmaz muhabir olursun anca 👍🏻✌🏻 https://t.co/6TmrFg0Jfj Uzak Şehir'e Bomba Transfer! İçeriği Görüntüle July 29, 2025