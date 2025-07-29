İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED), 25 Temmuz 2025 itibarıyla Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) başlatılan yeni uygulamaya dair kamuoyunu bilgilendiren yazılı bir açıklama yayımladı. Dernek, söz konusu uygulamanın bazı medya organlarında yanlış şekilde “zorunlu sevk zinciri” olarak tanıtıldığını belirterek bu algının gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

“Vatandaşın hastaneye doğrudan randevu alma hakkı devam ediyor”

Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen sistem kapsamında, hastanelerden randevu alamayan vatandaşlara MHRS üzerinden “Aile hekiminize başvurun, sizin adınıza hastaneden randevu oluşturabilir” mesajı iletiliyor. Ancak İSTAHED, bu yöntemin resmi bir sevk zinciri anlamına gelmediğini, vatandaşların doğrudan hastaneden randevu alma haklarının sürdüğünü açıkladı.

“Yanlış algı, aile hekimlerini hedef haline getiriyor”

İSTAHED Yönetim Kurulu’nun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Bu yeni sistem, bazı medya kuruluşlarında, aile hekimine danışılmadan hastaneye gidilemeyeceği şeklinde yorumlanmıştır. Bu yanlış yorumlar, hem halkta kafa karışıklığına neden olmakta hem de aile hekimlerini haksız yere hedef haline getirmektedir. Aile hekimlerinin temel görevi, birinci basamak sağlık hizmetlerini sunmaktır. Hastane randevusu almak veya randevu sistemindeki aksaklıkları gidermek, aile hekimlerinin sorumluluğu değildir.”

“Sistemin yükü aile hekimlerine devredilemez”

Dernek açıklamasında, uygulamanın esas amacının sevk zinciri kurmak değil, mevcut randevu sistemindeki yetersizliklerin yükünü aile hekimlerine devretmek olduğu ifade edildi. Açıklamanın devamında şu değerlendirme yapıldı:

“Sağlık okuryazarlığının artırıldığı, görev tanımları netleştirilmiş ve angaryalardan arındırılmış bir aile hekimliği sistemiyle, planlı bir sevk zinciri kurmak mümkündür. Ancak mevcut durumda yapılan yönlendirmelerle hastane başvurularını azaltmak gerçekçi bir çözüm değildir.”

İSTAHED, kamuoyuna doğru bilgi verilmesinin önemine dikkat çekerek, uygulamanın revize edilmesi gerektiğini vurguladı.