Türkiye’yi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı, 1. eleme turu ilk maçında Azerbaycan temsilcisi Neftçi ile Arnavutluk’un başkenti Tiran’da karşı karşıya geliyor. Karşılaşma, bugün TSİ 19.00’da Tiran Futbol Evi Stadı’nda oynanacak. Mücadelede İsveçli hakem Hanna Laajanen düdük çalacak.

Maç Ankara’da Oynanacaktı, İsrail Başvurusu Üzerine Tiran’a Alındı

Normal şartlarda Ankara’da oynanması gereken karşılaşmalar, İsrail temsilcisi Kiryat Gat’ın UEFA’ya yaptığı başvuru nedeniyle Arnavutluk’a taşındı. FOMGET’in Neftçi’yi elemesi durumunda ikinci maçını Kiryat Gat ile oynayacak olması nedeniyle, tarafsız saha olarak Tiran belirlendi.

Vural: “Birinci Maçı Kazanıp Final Maçına Çıkmak İstiyoruz”

ABB FOMGET Teknik Direktörü Hasan Vural, karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamada, oyuncularına güveninin tam olduğunu belirtti. Vural, “İnşallah birinci maçımızı kazanarak finale çıkmayı hedefliyoruz. Süreç kısıtlıydı ama takımı iyi hazırladık. Futbolcularımıza inancımız sonsuz” dedi.

Takımda eksik oyuncu bulunmadığını vurgulayan Vural, "Tüm oyuncularımız hazır ve sahaya tam kadro çıkacağız. Neftçi’yi geçersek, sırada Kiryat Gat var. Onların güçlü bir ekip olduğunu biliyoruz ama bizim de oturmuş bir sistemimiz var. Kiminle oynarsak oynayalım, bu sisteme güveniyoruz" diye konuştu.

“Şampiyonlar Ligi Bu Sene Daha Zor”

Geçtiğimiz yılki turnuva statüsünün bu yıl değiştiğini de hatırlatan Vural, “Bu sene iki grup maçını geçip play-off oynamamız gerekiyor. Bu durum işimizi zorlaştırıyor ama zoru başarmak istiyoruz. Bizim için bu süreç çok değerli ve keyifli bir serüven olacak” ifadelerini kullandı.

FOMGET’in Muhtemel 11’i

ABB FOMGET’in Neftçi karşısına şu ilk 11’le çıkması bekleniyor:

Selda, Rafa, Heidi, Blerta, Sejde, Olga, Milica, Angel, Ziver, Misa, Dias.