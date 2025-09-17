Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından paylaştığı mesajda, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Beyaz Saray’da çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Trump, Aliyev ve Paşinyan ile kurduğu dostluğun yalnızca kendisi için değil, ABD için de kalıcı olacağını vurguladı.

Barış için ortak deklarasyon imzalandı

Aliyev ve Paşinyan, 8 Ağustos’ta Trump’ın ev sahipliğinde gerçekleşen Beyaz Saray zirvesi sonrası ortak bir deklarasyona imza atmıştı. Trump, deklarasyonla ilgili olarak, “Ermenistan ve Azerbaycan çatışmalarını durdurmayı, ticari ve diplomatik ilişkileri başlatmayı ve birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı göstermeyi taahhüt ediyorlar” ifadelerini kullanmıştı.