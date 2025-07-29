Sivas’ın Suşehri, Akıncılar ve Divriği ilçelerinde eş zamanlı olarak orman yangınları çıktı. Alevlerin hem ormanlık alanlara hem de yerleşim yerlerine sıçraması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangınlara karadan ve havadan müdahale sürerken, sosyal medyada #SivasYanıyor etiketiyle yardım çağrıları yapılmaya başlandı.

İlk belirlemelere göre yangınların çıkış nedenlerine dair olasılıklar şöyle:

İnsan kaynaklı (ihmal veya kundaklama): %50

Doğal nedenler (yüksek sıcaklık, kuraklık): %40

Diğer ve belirsiz nedenler: %10 Türkiye’de Gojiberry Arıcılığı Yükseliyor: Sivas’ta 6 Bin Fideli Bahçe İçeriği Görüntüle

Yetkililer, yangınların kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ve vatandaşların güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.