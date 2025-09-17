Karabük’ün Hürriyet Mahallesi’nde iki grup arasında çıkan kavgada kan aktı. Bıçaklanan İbrahim Ayvataş (26) yaşamını yitirirken, Bahattin K. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Gece saatlerinde Cuma Pazarı mevkisinde meydana gelen olayda, İbrahim Ayvataş ve Bahattin K. ile Emre E. ve Oğuzhan Ş. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada İbrahim Ayvataş ve Bahattin K. bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak ağır yaralı olan İbrahim Ayvataş doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından şüpheliler Emre E. ve Oğuzhan Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı. Kavgaya ilişkin soruşturma sürüyor.