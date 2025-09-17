Etimesgut Belediyesinin hayata geçirdiği Etimesgut Gençlik Eğitim Merkezi (ETİMGEM) 2025 YKS sınavında, kurumda eğitim alan 63 öğrenci, çok iyi puanlarla üniversiteye yerleşerek büyük başarı sağladı.

"İlk sınavımız ilk başarımız"

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, ETİMGEM kurumlarıyla ilgili şöyle bir yazı paylaştı: "Etimesgut Belediyesinin hayata geçirdiği Etimesgut Gençlik Eğitim Merkezi (ETİMGEM) 2025 YKS sınavında, kurumda eğitim alan 63 öğrenci, çok iyi puanlarla üniversiteye yerleşerek büyük başarı sağladı." diye konuştu.