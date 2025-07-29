İstanbul’dan saat 17.25’te havalanan Türk Hava Yolları’na (THY) ait bir yolcu uçağı, hidrolik sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle Antalya Havalimanı’na acil iniş gerçekleştirdi. Güvenlik protokolleri gereği uçakta slide (acil tahliye botları) sistemleri devreye sokularak yolcular hızlı şekilde tahliye edildi.

Uçakta bulunan 47 yolcu ve 11 mürettebatın tamamı sağ salim tahliye edilirken, olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Uçak, güvenli bir şekilde piste indirildikten sonra bakım için hangara alındı.

Söz konusu arızayla ilgili teknik inceleme başlatıldı.