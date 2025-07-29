İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Gazze’deki insani duruma ilişkin kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Starmer, Gazze’ye havadan yardımların başlatıldığını ancak bölgede insani krizin hafifletilebilmesi için günlük en az 500 yardım kamyonunun giriş yapması gerektiğini vurguladı.

Gazze’de yaşanan insani felaketin uzun vadeli ve kalıcı bir çözümle sona erebileceğine dikkat çeken Starmer, ateşkes sürecine destek verdiklerini söyledi. İki devletli çözümün artık ciddi bir risk altında olduğunu belirten Starmer, “Filistin’i tanımanın zamanı geldi. Bu adım en yüksek etkiyi yaratacaktır” dedi.

Başbakan Starmer, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Eğer İsrail hükümeti Gazze’deki bu trajediyi sona erdirmek için ateşkesi kabul etmez ve iki devletli çözüm umudunu yeniden canlandıracak somut adımlar atmazsa, İngiltere olarak eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Filistin devletini tanıyacağımızı teyit ediyorum.”