Çankırı’nın Yapraklı ilçesine bağlı Sarıkaya Köyü’nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangının ilerlemesi durdurulurken, kontrol altına alma çalışmaları ise devam ediyor.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, yangın bölgesine giderek çalışmaları yerinde inceledi. Vali Taşolar, yaptığı açıklamada, “Sarıkaya Köyü ormanlık alanında saat 12.50 sularında başlayan yangının ilerlemesi, Ankara ve Kastamonu Orman Bölge Müdürlükleri ile tüm ilgili kurumlarımızın yoğun çabasıyla şu an itibarıyla durdurulmuştur. Henüz tamamen kontrol altına alındı diyemiyoruz; ancak çalışmalarımız bu yönde devam ediyor” dedi.

Yangına 7 helikopter, 26 arazöz, 4 iş makinesi ve 166 personelle müdahale ediliyor. Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi.