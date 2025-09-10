Sivas'ta hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Sivas- Erzincan kara yolu Seyfebeli Geçidinde meydana geldi. Şehir merkezi istikametine giden M.Ö. yönetimindeki 07 FEK 24 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkırak devrildi. Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü ile birlikte araç yolcu olarak bulunan F.Ö., Z.K. ve Z.K. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.