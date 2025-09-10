Altındağ Belediyesi’ne bağlı Gençlik Merkezleri, yeni dönem kurs kayıtlarını başlattı. Ekim ayında başlayacak eğitim-öğretim sezonunda merkezler, bu yıl da 40 farklı branşta Altındağlı gençlere kapılarını açacak.

Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, gençlik merkezlerinin gençlerin eğitim hayatına ve kişisel gelişimine büyük katkı sunduğunu belirterek, “Gençlerimiz hem derslerinde daha başarılı oluyor hem de özgüven kazanıyor. Tüm Altındağlı gençlerimizi bu imkanlardan yararlanmaya davet ediyorum. Yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Tüm Kurslar Ücretsiz

Gençlik merkezlerinde bu yıl spor, sanat ve kültür alanında 40 farklı kurs düzenlenecek. Ayrıca sertifikalı meslek edindirme programlarıyla gençler iş hayatına hazırlanacak. Öğrencilerin okul başarısına destek olmak için lise ve üniversiteye hazırlık kursları açılacak, uzman öğretmenler tarafından ödev takibi yapılacak.

En çok ilgi gören branşlar arasında matematik öne çıkarken; İngilizce, Türkçe ve Fen Bilgisi dersleri de gençler tarafından yoğun şekilde tercih ediliyor. Bunun yanı sıra resim, el sanatları, satranç, drama, akıl oyunları ve tekvando gibi kurslar da büyük ilgi görüyor.