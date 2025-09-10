Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde A.E.B. (17), tartıştığı ağabeyi T.B.’yi (21) bıçakla yaraladı. T.B. hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan şüpheli A.E.B. tutuklandı.

Karakoçan ilçesinde T.B. ile erkek kardeşi A.E.B. arasında dün akşam saatlerinde evde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.E.B., ağabeyini bıçakladı. Yaralanan ağabey, dışarı çıkıp yardım istedi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. T.B., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. T.B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E.B. ise çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.