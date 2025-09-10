Beykoz Belediye Başkanı Alaatin Köselerin 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma ve yardım etme' suçlamasıyla tutuklanması, ardından Belediye Başkanvekili olarak seçilen Vekili Özlem Vural Gürzel'in CHP'den istifa etmesinin yankıları sürerken, iki CHP’li Meclis üyesin daha CHP’den istifa etmesi Beykoz Belediye Meclisi’nde dengeleri değiştirdi.

31 Mart 2024 günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri'nde Beykoz halkı Meclis Üyeliğinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne yüzde 45, AK Parti'ye yüzde 42 oy verdi.

Bu sonuçlara göre CHP 18 Belediye Meclis Üyeliği, AKP 11 Belediye Meclis Üyeliği MHP’de 2 Meclis üyeliği kazanmıştı.

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in CHP'den istifa etmesi ve iki CHP’li üyenin istifasıyla Beykoz Belediyesi’nin Meclis üye tablosu şu şekilde oluştu.

CHP'Lİ MECLİS ÜYELERİ

1-Bilgehan Murat MİNİÇ

2-Mevlüt YILDIZ

3-Turgay SUCUOĞLU

4-Burak KORKMAZ

5-Gökhan Taneri VURAL

6-Gülsüm YILMAZ

7-Saadettin Özgür ÖZÇELİK

8-Taner AKSU

9-Süleyman KILIÇ

10-Ramazan Melih KARAKAYA

11-Esengül YILMAZ GÜL

12-Erdoğan KARADENİZ

13-Salih Can CENBEROĞLU

14-Nevzat CEBECİ

15-Tuncay KOÇAK

AK PARTİ MECLİS ÜYELERİ

1-Gaye ZAYIF

2-Mehmet Akif SOYSAL

3-Burak KARAÇAM

4-Sadullah HASANOĞLU

5-Sedat ALTUN

6-Necla YILMAZ

7-Hüseyin KURUDERİ

8-Mustafa Fatih ÇELİKBİLEK

9-Serkan ŞAHİN

10-Ahmet DELİAK

11-Fatih ÇELİK

MHP MECLİS ÜYLERİ

1-Kadir ÇAKIROĞLU

2-Bülent GÖKDAĞ

BAĞIMSIZ ÜYLER

1-Özlem VURAL GÜRZEL

2-Murat UZUN ?

3-Uğur GÖKDEMİR ?

Beykoz Belediye Başkanı Alaatin Köseler’in tutuklanıp görevden alınmasından sonra Başkanvekilliğine seçilen Özlem Vural Gürzel, Murat Uzun ve Uğur Gökdemir AKP’ye katılırsa Belediye Başkanlığı AKP’ye geçmiş olacak.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen usulsüzlük soruşturması devam ederken, CHP'de art arda istifalar geldi. İlk olarak Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, görevinden ayrıldığını açıkladı. Gürzel'in ardından CHP'li belediye meclis üyeleri Uğur Gökdemir ve Murat Uzun da sosyal medya hesaplarından istifa kararlarını duyurdu.