İzmir'de silahlı terör örgütü Marksist Leninist Komünist Parti'ye (MLKP) yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli, gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyon düzenledi. 12 Eylül'de İzmir merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 18 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: DHA