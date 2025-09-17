EBRU APALAK

Ankara Valiliği'nin himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın koordinasyonunda düzenlenen RUNANKARA'nın basın toplantısı bugün Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) Meclis Salonu'nda yapıldı. Ankara'nın Başkent Oluşunun 102. yılında "Türkiye'nin Kalbinde Koş" sloganıyla düzenlenen etkinliği Ankara Büyükşehir Belediyesi, ATO, Ankara Kent Konseyi (AKK), Ankara GSM Spor Kulübü ve Altındağ Belediyesi destekliyor.

Kayıtlar haydikaydol.com üzerinden yapılıyor.

Altındağ'daki Başkent Millet Bahçesi'nde 5 Ekim'de saat 08:00'de başlayacak yarış, saat 13:00'teki ödül töreniyle sona erecek. Dereceye giren sporcuları teşvik etmek amacıyla toplam 1 milyon TL ödül verilecek.

"ADİL VE GÜVENLİ BİR YARIŞ"

Toplantıda ilk sözü Atletizm hakemi Can Korkmazoğlu aldı. Korkmazoğlu, Dünya Atletizm Birliği'nin nişanına sahip olan RUNANKARA'nın "adil ve güvenli bir yarış" olduğunu belirtti. 5 Ekim'de yapılacak yarışın kayıtlarının hâlâ açık olduğunu hatırlattı. Toplantıdan sonra kaydolan kişi sayısının artmasını beklediğini söyledi.

"ANKARA, CUMHURİYET'LE KOŞMAYA BAŞLADI"

ATO Başkan Vekili ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, koşunun "özgürlüğe bir adım" olduğunu söyleyerek, "Ankara aslında bugün değil, Cumhuriyet ile beraber koşmaya başladı" dedi. Başkentin RUNANKARA ile uluslararası spor camiasında kendine yer bulacağını öne sürdü.

"SPORUN BAŞKENTİ" HEDEFİ

Yılmaz'ın ardından Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik konuştu.

Çelik, dünyada birçok başkentin aynı zamanda sporun da başkenti olduğunu belirtti. Ankara'yı "sporun başkenti" yapmak istediklerini kaydetti RUNANKARA'nın kentin spor ve ekonomisine katkı sağlayacağını söyledi. Tüm Ankaralıları organizasyona davet etti.

"HİKÂYESİ OLAN BİR ETKİNLİK"

Ankara Vali Yardımcısı Cem Afşin Akbay ise son konuşmayı yaptı. Akbay, organizasyonu Ankara'ya kazandıran, ancak 2024'te eşi tarafından öldürülen iş insanı Victoria Vera Blyth'i andı. RUNANKARA'nın "hikâyesi olan özel bir etkinlik" olduğunu ifade etti. Ankara'nın spor konusunda eksik kaldığına dikkat çekti.