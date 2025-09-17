BOLUSPOR, 1. Lig’de bu sezon güçlü bir seri yakalamayı hedefliyor. Teknik Direktör Mustafa Er, yüksek hedefler yerine maç maç ilerlediklerini belirterek, “Ben çok fazla puan veya sıralama hesabı yapmadan, adım adım ilerlemek istiyoruz. Boluspor ve Sarıyer’in küme düşeceği yönündeki algıyı kırmak istiyoruz” dedi.

Cuma günü deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan kırmızı-beyazlı ekip, 3 haftadır üst üste galibiyetler alarak moral kazandı. Boluspor oyuncuları, kendi tesislerinde yapılan antrenmanda pilates toplarıyla eğlenceli çift kale maç yaparken, taktik çalışmalarını da Mustafa Er yönetiminde tamamladı.

Er, Hatayspor karşılaşmasında oyuncularından etkili bir reaksiyon beklediğini söyleyerek, “Kazandığımızda oyunumuzu iyi noktaya taşımış olacağız. Cuma günü takımımın sahada iyi bir reaksiyon göstereceğine inanıyorum. Rakibi analiz ettik, hatalarımızı gördük ve nasıl daha iyi olabileceğimizi çalıştık” ifadelerini kullandı.

“Kulübe ciddi katkı şart”

Takımdaşlık ve karakter vurgusu yapan Er, “Gerçekten iyi ve karakterli oyuncular geldi. Antrenmanlarda hiç şikayet etmeden kendilerini zorladılar. Yönetimimiz tüm finansal ihtiyaçları karşıladı. Ancak kulübün sürdürülebilirliği için sadece yönetici katkısı yetmez, sponsor ve reklam gelirleriyle destek şart” dedi.

Ligde dengeler henüz oturmadı

Sezonun ilk haftalarındaki sıkışık fikstür ve transfer hareketliliğine değinen Er, “Lig 9. haftadan sonra dengelenecek. Takımlar transferlerini tamamladı ve oluşan sirkülasyon sonrası gerçek tablo ortaya çıkacak. Biz ise maç maç ilerliyoruz, puan hesabı yapmadan süreci yönetiyoruz” diye konuştu.

Boluspor, ligdeki performansıyla hem kendi hedeflerini yükseltmek hem de taraftarların beklentilerini karşılamak istiyor.