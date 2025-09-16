Üst düzey bir ABD yetkilisi, Trump'ın 16-18 Eylül tarihlerinde düzenleyeceği ziyaretin, iki ülke arasındaki karşılıklı ekonomik ve dış politika çıkarlarını güçlendirme fırsatı sunacağını belirtti.

Yetkiliye göre, ekonomik işbirliği geleneğinin tarihi ticaret anlaşmasıyla devam edecek.

Planlanan anlaşmaların, İngiltere ile yeni bir bilim ve teknoloji ortaklığını, nükleer enerji, araştırma, yatırım ve geliştirme alanlarında işbirliklerini ve savunma teknolojisi işbirliğinde ilerlemeler ile finans merkezleri arasındaki bağlantıları derinleştirilmesini kapsayacağı belirtiliyor.

Anlaşmaların toplam değerinin 10 milyar doları aşması bekleniyor.

Ziyaret kapsamında, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın kır evi Chequers'ta, ABD'li teknoloji şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin katılımıyla yuvarlak masa toplantısı yapılması planlanıyor.

Başkan Trump'a eşi Melania Trump'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD'nin İngiltere Büyükelçisi Warren Stephens, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Beyaz Saray Genel Sekreteri Susie Wiles ve diğer üst düzey Beyaz Saray yetkililerinin eşlik etmesi bekleniyor.

Trump'ın ziyaret boyunca İngiltere Kralı 3. Charles ve kraliyet ailesi üyeleri ile Başbakan Starmer ile görüşmesi planlanıyor.